Взлет курса доллара в Украине замедлился

На сегодня, 26 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,62 грн;

1 евро – 31,11 грн;

10 российских рублей – 4,22 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос еще на четыре копейки. Впрочем, эксперты прогнозируют, что доллар в Украине еще подешевеет.

"Доллар будет торговаться без особых изменений около отметки 26,2 грн со склонностью к снижению к отметке в 26 гривен за один доллар", – отмечает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

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Курс евро вырос еще на 13 копеек и преодолел психологическую отметку в 31 грн. Специалисты прогнозируют, что выше этой отметки евровалюта не сможет удержаться надолго из-за глобальных тенденций.

Стоимость 10 российских рублей не изменилась.

В среду, 25 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на копейку в покупке и на две копейки продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,58/26,61 грн. Стоимость евро установилась на отметках 31,09/31,12 грн, понизившись на копейку. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара на 2018 год

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.

Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/долл., а в 2019 году – 32 грн/долл.

При этом согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития и принятому Кабмином 11 июля, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.