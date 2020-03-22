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Яценюк: НБУ должен быть готов к жестким ограничениям на валютном рынке

22 марта, 23:22

Елена Вус

По словам Яценюка, НБУ должен быть готов уже оказывать кредитную поддержку банкам

Национальный банк должен быть готов к введению очень жестких ограничений, чтобы не допустить валютных спекуляций.

Об этом в эксклюзивном интервью заявил премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой " на телеканале "Украина" 22 марта.

"Такое впечатление, что руководители Национального банка живут где-то на другой планете. Говорят: "у нас все хорошо, у нас все замечательно", – сказал он.

Он отметил, что в Украине действительно есть 25 миллиардов долларов золотовалютных резервов, но одновременно 80 миллиардов долларов долгов.

Кроме того, по словам Яценюка, НБУ должен быть готов уже оказывать кредитную поддержку банкам.

"Малый, средний и крупный бизнес взяли кредиты. Их нечем будет отдавать. Поэтому уже сейчас Национальный банк должен поручить коммерческим банкам вместе с их клиентами провести реструктуризацию кредитов, уменьшить процентную ставку, отсрочить эти выплаты, и предоставить ликвидность для коммерческих банков для того, чтобы банковская система не рухнула ", – подчеркнул он.

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"Им хватает 25 миллиардов долларов, чтобы удержать валютную стабильность. Но нужно не допустить валютных спекуляций. Они должны действовать жестко и профессионально ", – резюмировал лидер НФ.

Напомним, что уходящая неделя больно ударила по украинцам, хранящим свои сбережения в гривне, – нацвалюта продолжила стремительно девальвировать, упав к пятнице до 28,46 грн/доллар по наличному курсу. Акция "дешевый доллар", длившаяся три месяца, резко закончилась, за три дня перекрыв показатели ноября 2018 года, – тогда курс был 28,36 грн/доллар. Но перед выходными доллар остановил взлет.

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Источник: Сегодня

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