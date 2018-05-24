За 10 месяцев работы Фонд соцстрахования провел реформу и обеспечил бесперебойные выплаты

Новосозданный целевой фонд объединил фонды соцстрахования по временной потере трудоспособности и от несчастных случаев на производстве, приступив к осуществлению всех функций по общеобязательному государственному социальному страхованию с 01.08.2017.

Несмотря на сложную и продолжительную реорганизацию, которая длилась более двух лет, с первого дня полноценной работы новый Фонд соцстрахования обеспечил предоставление всех выплат и социальных услуг застрахованным лицам и пострадавшим на производстве вовремя и в полном объеме. Кроме того, Фонд провел перерасчет и существенно увеличил ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и членам их семей, провел переформатирование механизма направления на медицинскую реабилитацию трудоустроенных и на санаторно-курортное лечение пострадавших на производстве, а также внедрил принципы прозрачности и оперативной отчетности.

Кто имеет право на получение выплат и услуг от Фонда?

Застрахованным в ФССУ является каждый официально трудоустроенный или ФЛП (то есть те, кто платит и/или за кого уплачивается ЕСВ). Сегодня таких лиц больше 12 млн – каждый из них имеет право на выплаты и социальные услуги от Фонда в случае наступления страхового случая.

На какие услуги от Фонда соцстрахования имеют право украинцы?

В частности, именно ФССУ осуществляет выплаты по больничным листам, компенсируя потерянный за период болезни заработок; оказывает помощь по беременности и родам, предоставляет пособие на погребение; финансирует ежемесячные страховые выплаты и предоставляет одноразовую помощь пострадавшим на производстве и членам их семей; гарантирует курс реабилитационного лечения после перенесенных тяжелых заболеваний и травм; оказывает системную материальную и социальную помощь лицам с инвалидностью, которые полностью или частично утратили трудоспособность из-за профессиональной деятельности и пр.

Все указанные виды материального обеспечения и страховых выплат гарантируются Фондом и предоставляются своевременно и в полном объеме благодаря сбалансированному бюджету.

Какие реформы провел Фонд?

Фонд социального страхования перевел социальные услуги, предоставляемые за счет его средств, на адресный механизм, что позволило обеспечить прозрачность работы, повысить эффективность и доступность.

В частности, внедрен принципиально новый механизм обеспечения пострадавших на производстве санаторно-курортным лечением в санаторно-курортном учреждении по собственному выбору, а с 1 января 2018 года Фондом проведена реформа предоставления застрахованным лицам восстановительного лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортных учреждений.

По результатам реформы покрытие потребности трудоустроенных украинцев в бесплатной, профинансированной Фондом реабилитации составляет 100%, пациентам предоставлено право самостоятельного выбора санатория для прохождения лечения, а процедура направления на реабилитацию существенно упростилась. Например, чтобы сегодня получить реабилитацию за средства Фонда, нужно предоставить только паспорт и идентификационный код.

Сегодня все застрахованные, которые находятся в стационаре лечебного учреждения и нуждаются в медицинской реабилитации, гарантированно получают ее за счет ФССУ.

Показатели работы Фонда

Фонд социального страхования Украины реализует политику оперативной отчетности с целью обеспечения прозрачности своей работы.

Так, по оперативным данным:

в Фонде социального страхования Украины застраховано более 12 млн человек;

количество застрахованных лиц, получивших материальное обеспечение от Фонда с начала 2018, – 1,36 млн человек:

- предоставлено пособий по временной нетрудоспособности (по больничным листам) – 1,29 млн застрахованным лицам на сумму более 3 млрд грн;

- предоставлена помощь в связи с беременностью и родами с начала года – 66,3 тыс. женщинам;

- профинансировано пособий на погребение – по 4,2 тыс. страховых случаях;