За десять лет в мире удвоилось число миллиардеров

По итогам 2018 года число миллиардеров выросло до 2208 человек

Фото: Pixabay

За десять лет в мире удвоилось число миллиардеров //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/587/2b6/5c45872b6a844.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/587/2b6/5c45872b6a844.jpg 2019-01-21T10:56:00+02:00 Финансы По итогам 2018 года число миллиардеров выросло до 2208 человек

Количество миллиардеров мире увеличилось до 2208 человек в 2018 году, говорится в докладе благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

По ее данным, число миллиардеров выросло на 12% по сравнению с 2017 годом, а за последние десять лет – увеличилось почти в два раза.

Состояние миллиардеров ежегодно увеличивается на 900 млрд долларов или почти на 2,5 млрд долларов в день.

При этом состояние беднейших 3,8 млрд человек сравнялось с состоянием 26 богатейших людей, а 3,4 млрд человек находятся на грани нищеты и живут менее чем на 5,5 долларов в день.

Рейтинг самых богатых людей в мире возглавляет основатель американской компании Amazon Джефф Безос. Его состояние составляет 112 млрд долларов. В докладе Oxfam говорится, что 1% его богатств равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии, население которой составляет 105 млн человек.

Напомним, Безос впервые возглавил список самых богатых людей мира в 2017 году. Тогда американский журнал Forbes оценил его состояние в 112 млрд долларов. Он стал первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в 100 млрд долларов. Своим лидерством он обязан тому, что акции Amazon в 2017 году подорожали почти на 60%, в результате чего он стал богаче на 39 млрд долларов.

В июне 2018-го агентство Bloomberg обнародовало топ-25 самых богатых семей в мире. Первое место в списке с совокупным состоянием в 151 млрд долларов заняла американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. На втором месте с состоянием в 98,7 млрд долларов расположились братья Дэвид и Чарльз Кохи, владельцы компании Koch Industries, действующей в отраслях нефтепереработки и химической промышленности. На третьем месте – семейство Марс, которое владеет корпорацией Mars, производителем одноименных шоколадных батончиков, их состояние агентство оценило в 89,7 млрд долларов.

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