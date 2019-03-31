За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Фото: Юлія Березовська\Прес-центр НБУ.

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a1c/6bd/5c9a1c6bd8a83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a1c/6bd/5c9a1c6bd8a83.jpg 2019-03-31T07:00:00+03:00 Финансы Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Каждый сотый украинец, уже подавший декларацию о своих доходах за 2018 год, является гривневым миллионером, сообщает Госфискальная служба (ГФС). Всего в этом году, по расчетам фискалов, граждане должны внести в госбюджет 269 млн грн налога на доходы физлиц, это на 36 млн грн больше, чем в прошлом. Напомним: срок подачи налоговых деклараций начался 1 марта, закончится 2 мая этого года.

Сколько заработали

Как уточнили нам в ГФС, пока ими подведены первые предварительные итоги декларирования гражданами доходов. Подано почти 100 тыс. налоговых деклараций об имуществе и доходах, задекларировано 13,5 млрд грн. Это на 4 млрд грн, или на 38% больше, чем год назад. Доходы свыше 1 млн грн показали 1120 граждан, которые внесли в казну почти 88 млн грн, или 33% от общей суммы налога, и 10 млн грн военного сбора, или 25%. По структуре доходов: более трети (35%) миллионеров заработали их на продаже либо обмене имущества, 20% заработали на сдаче имущества в аренду, а 24% получили другие облагаемые налогом доходы (например, подарки, выигрыши, работа по фрилансу), остальное — бизнес-доходы.

Кто они

Традиционно больше всего миллионеров зарегистрировано в Киеве: 35%, или 396 чел., далее идут Харьковская и Днепропетровская области — по 9%, но на Харьковщине их 101 человек, на Днепропетровщине 96 чел. Мужчин с высокими доходами в 1,5 раза больше, чем женщин, — соответственно 60% и 40%. Возраст мужчин от 18 до 83 лет, женщин — от 18 до 78 лет. Самый младший мужчина показал бизнес-доход чуть более 1 млн грн, с которого он уплатит 121,8 тыс. грн, самая молодая женщина-миллионерша — наследница имущества — уплатит 82,5 тыс. грн налогов. Самый старший миллионер — 83-летний мужчина, который продал имущество более чем на 1 млн грн. Самый разбогатевший за прошлый год — житель Днепра, который получил в дар имущество стоимостью 500 млн, но такой подарок облагается по нулевой ставке, ибо получен от родственника 1-й степени родства (родители, супруг, дети).

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Мнение экспертов

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что на самом деле гривневых миллионеров в Украине намного больше, но не все они попадают в базу налоговой.

"Прежде всего к ним относятся крупные вкладчики банков, которые имеют миллионные доходы за счет процентов по депозитам, но не обязаны их декларировать, так как банки являются налоговыми агентами и сразу взыскивают положенные 18% плюс 1,5% военного налога от процентов, — разъяснил нам Пендзин. — Оценить, сколько таких людей, сложно, думаю, что их порядка 10 тыс. чел. Но и они, и учтенные ГФС официальные гривневые миллионеры — верхушка айсберга. Ведь есть еще категория граждан, которые не декларируют доходы, — это трудовые мигранты, их 4—5 млн чел. Оценочно годовые доходы их всех — порядка 12 млрд долл, это 320 млрд грн, которые идут на потребительский рынок, прежде всего на покупку бытового импорта, автомобилей, и тем самым увеличивают "минус" внешнеторгового баланса, что негативно влияет на экономику Украины".

Сколько зарабатывает простой народ

Увы, большинство украинцев, прежде всего тех, кто работает по найму, находятся на другом "полюсе" богатства, поэтому налоги с их доходов на несколько порядков меньше, чем у миллионеров. По данным Госслужбы статистики за 2018 год, зарплату свыше 15 тыс. грн в месяц получают 16,3% работников, или 1,2 млн чел., еще столько же имеют от 10 д

о 15 тыс. грн. То есть треть украинцев имеют заработки более 10 тыс. грн. Несложно подсчитать, что при зарплате в 15 тыс. за год получается доход 180 тыс. грн, с которого удерживается 35 тыс. грн налогов.

А вот минимальную зарплату (в 2018 г. это 3723 грн без вычета налогов) официально имели в 2018 г. 5,7% работников (418 тыс. чел.). Данных за этот год пока нет, но с учетом того, что минзарплата с 1 января 2019 г. выросла до 4173 грн, таких работников должно стать больше. В 2018 г. каждый четвертый (24,7%) зарабатывал от минималки до 5 тыс. грн, каждый десятый имел от 5 до 6 тыс. грн и от 8 до 10 тыс. грн., а каждый шестой (15,1%) — от 6 до 8 тыс. грн. Если сравнить с 2017-м, то заработки свыше 10 тыс. имели 35% наемных работников, минимальную зарплату получали 6,6%, каждый третий (32,1%) зарабатывал от минималки до 5 тыс. грн, а почти 40% попадали в интервал зарплат от 5 до 10 тыс. грн. По словам Пендзина, растут заработки потому, что, во-первых, каждый год административно увеличивают минзарплату, во-вторых, повышается зарплата высококвалифицированных работников (строители, станочники, инженеры), которые востребованны за границей и работодателю их надо чем-то удерживать.

"Если сравнить 2018 год с 2017 годом, то видно все большее расслоение работников по доходам: если в 2017 г. среднюю зарплату имело 40%, то в 2018 г. — уже около 30%", — подытожил эксперт.

Ранее Госстат сообщил, что по состоянию на 1 февраля 2019 года количество зарегистрированных безработных в Украине составило 364,3 тыс. человек – почти 191 тыс. женщин и более 173 тыс. мужчин.

По данным Госстата, наиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие специальности – токаря, слесаря и строителя. Кроме того, будут востребованы работники социальной сферы – учителя, репетиторы, психологи, няни и врачи:

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.