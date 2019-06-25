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Зачем украинцам 1000 гривен: названы причины появления новой купюры

25 июня, 14:22

В Национальном банке объяснили, какие факторы повлияли на решение изменить банкнотный ряд

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года. О причинах такого решения рассказал на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

Он напомнил, что в последний раз максимальный номинал гривни повышался в 2006 году, то есть 13 лет назад, когда была введена банкнота 500 гривен.

"Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала. С того времени много изменилось. Выросли доходы украинцев, средняя зарплата выросла почти в 10 раз. Сейчас для ее получения нужно уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках – объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз, до почти 380 млрд грн", – заявил Смолий.

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Он подсчитал, что после появления банкноты 1000 гривен средняя зарплата будет размениваться девятью банкнотами.

"Это будет намного удобнее, чем сейчас", – заверил Смолий.

При этом уже более 55% купюр в обороте – это "пятисотки", а около трети – "двухсотки". Согласно мировому опыту, такое распределение наличных свидетельствует о том, что стране пора увеличивать максимальный номинал нацвалюты.

Глава НБУ уточнил, что после завершения процесса ввода в оборот этой банкноты, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12. Это количество, по словам Смолия, является наиболее употребляемым в ведущих странах в разных уголках мира. 

В то же время, в НБУ заверили, что введения банкноты 1000 гривен не окажет влияния на инфляцию.

Напомним, вскоре в Украине также появятся монеты 5 и 10 гривен - их вхождение в оборот запланировано на 2019-2020 годы, но точные даты Нацбанк пока не озвучивает. Дизайн этих монет был представлен еще в 2018 году. По цвету и размеру новые монеты будут заметно отличаться от монет других номиналов:

В целом Национальный банк реализует постепенный отказ от купюр мелкого номинала - от 1 до 10 гривен.

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Тег НБУ, монеты, банкноты, средняя зарплата, банкнота, купюра, Смолий, 1000 гривен, Яков Смолий

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