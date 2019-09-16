Закон о "сплите": в НБУ сообщили подробности

Национальный банк Украины (НБУ) в соответствии с законом о "сплите", который на прошлой неделе приняла Верховная Рада, получит полномочия по регулированию небанковского финансового сектора с 1 июля 2020 года. Об этом заявила первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова в ходе брифинга в НБУ.
"Принятый Верховной Радой закон о "сплите" предусматривает переходный период до 30 июня 2020 года", – заявила Рожкова.
По ее словам, речь идет о 1900 учреждениях, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.
Она также добавила, что во время переходного периода не будет изменений лицензионных требований к финансовым компаниям, то есть необходимости получать новые лицензии у действующих компаний не будет.
Новости "Сегодня" писали, что, согласно подписанному в конце 2018 года с Международным валютным фондом (МВФ) меморандуму, Украина обязалась принять законопроект о "сплите". Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала его в первом чтении, а принятие документа во втором чтении постоянно откладывалось.
Проект закона повторно был внесен 6 сентября 2019 года, и президент Владимир Зеленский призвал принять его до 1 октября. Верховная Рада нового созыва одобрила его в первом и втором чтениях 12 сентября.
Закон предполагает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг и разделение ("сплит") ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
11 сентября в Украину прибыла миссия МВФ, а на следующий день начала переговоры. Какие вопросы будут обсуждаться на встречах, ранее раскрыл глава Нацбанка Украины Яков Смолий:
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