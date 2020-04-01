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Закон о земле резко повысил цены на евробонды Украины

1 апреля, 17:12

Ксения Капустинская

Проценты по ценным бумагам при этом упали, что говорит о снижении рисков

Евробонды Украины и ВВП-варранты резко подорожали на фоне принятия Верховной Радой закона о рынке земли и одобрения в первом чтении закона о банках. Принятие этих двух законов является условием для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщают участники рынка, доходность бумаг с погашением в 2023-2025 годах снизилась до 9,8-9,9% годовых, с погашением в 2026-2027 годах – до 9,2-9,3% годовых, а с погашением в 2032 году – до 8,5%. Как известно, процентные ставки по евробондам напрямую зависят от того, насколько рискованными инвесторы считают такие активы. Чем выше риски – тем выше ставка.

"На 11,6% во вторник подорожали ВВП-варранты. Теперь их цена составляет 74,8% от номинала, хотя еще декаду назад она опускалась до 50% от номинала", – говорят участники рынка.

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Напомним, в конце февраля стремительное распространение коронавируса в европейских странах и связанное с этим падение на европейских фондовых рынках спровоцировало рост ставок по украинским еврооблигациям.

В тренде
Доллар вырос в цене после резкого падения: курс НБУ

Также новости "Сегодня" рассказывали, как можно заработать, покупая государственные облигации. Кроме того, эксперты назвали сумму минимально выгодной инвестиции в ОВГЗ.

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инвесторы евробонды доходность ставка еврооблигации риски варранты

Источник: Интерфакс-Украина

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