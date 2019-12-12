Запрет на возвращение ПриватБанка Коломойскому: в Раде появился законопроект

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В Верховной Раде Украине зарегистрирован законопроект, запрещающий возвращение национализированного в 2016 году государственного ПриватБанка бывшим владельцам, в т.ч.экс-совладельцу Игорю Коломойскому. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта парламента.

Так, сообщается, что в законопроект № 2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы" направлен на рассмотрение руководства Верховной Рады. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте парламента пока отсутствуют.

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Документ разработал Кабинет министров Украины, инициатором внесения в Раду стал премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, документ предполагает внесение изменений в законодательство о выводе неплатежеспособных банков с рынка.

В частности, изменения планируют внести в закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Новшества предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос национализированного ПриватБанка важен для сотрудничества не только с Международным валютным фондом, но и с другими международными партнерами. Глава государства также пообещал защищать интересы Украины. Подробнее – в нашем сюжете:

Кроме того, в ноябре-2019 НБУ завершил стресс-тест ПриватБанка. В Нацбанке пришли к выводу, что государственное финучреждение является устойчивым к возможным кризисам.

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