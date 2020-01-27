Заработать на депозитах стало сложнее: финансист объяснил ситуацию

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Доходность по банковским вкладам в последние месяцы снижается. В принципе, такая тенденция была очевидной уже тогда, когда Нацбанк объявил о политике постепенного снижения учетной ставки. Однако эксперты уверяют: прямой зависимости между снижением учетной ставки НБУ и ставками по кредитам-депозитам нет.

Корелляция между ставкой Нацбанка и процентами по кредитам и депозитам, конечно, существует. Но нельзя сказать, что это прямая зависимость. Когда учетная ставка снижается, задается какой-то определенный стандарт стоимости денег на межбанковском рынке на короткий период – на день или на неделю, то есть на краткосрочные межбанковские деньги. И когда банк может брать "короткие" межбанковские деньги, например, под 5%, зачем он будет привлекать депозиты под 10%? Нет смысла. То есть снижение учетной ставки дает возможность банкам привлекать краткосрочные деньги дешевле, и этот механизм в определенной мере расширяется и на "длинные" деньги", – говорит экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Непрямую зависимость между ставкой НБУ и банковскими процентами по депозитам эксперт объяснил разными банковскими бизнес-моделями.

"Например, некоторые банки занимаются потребительским кредитованием, а эти кредиты они выдают под очень большие проценты: под 30, 40, 50, 70%. Бывает по-разному. Значит, эти банки могут привлекать деньги на депозиты под достаточно большие проценты. А вот банки, которые кредитуют в основном промышленность, например, под 18-20%, не могут привлекать деньги на депозиты по таким же высоким ставкам. Потому что кредиты выдаются за счет депозитов", – объясняет Козак.

Потому, по мнению финансистов, главная причина снижения ставок по вкладам кроется в том, что банки не заинтересованы в деньгах от населения. Деньги для кредитного портфеля они могут с гораздо меньшими хлопотами получать от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Подробнее узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Деньги дешевеют: сколько можно будет заработать на депозитах в 2020 году".

Кроме того, ранее экономисты и коучи поделились с новостями "Сегодня" лайфхаками и рассказали, как начать копить деньги:

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