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Заработать на покупках в интернете: украинцы активно осваивают кэшбек

Сегодня, 08:12

Эксперты подсчитали, сколько можно сэкономить на возврате средств на карточку

Заработать на покупках в интернете: украинцы активно осваивают кэшбек Финансы Эксперты подсчитали, сколько можно сэкономить на возврате средств на карточку

Часть денег за безналичные покупки можно возвращать назад. Эта услуга называется кэшбэк и только приобретает популярность в Украине. Однако уже есть те, кто зарабатывает на этом по несколько сотен гривен в месяц. 

Услуга кэшбэка появилась в Украине несколько нет назад. Как вспоминает Алена Куварзина, тогда еще никто не понимал, как это работает, поэтому банки заманивали клиентов разными акциями.

"Мне предложили получить 50 гривен за то, что я приведу подругу, чтобы она тоже зарегистрировалась. В общем, мы сфотографировались, отправили все документы и на следующий день мне пришли деньги на карточку. Я начала покупать через интернет и мне начали возвращать 3-5% на карточку", – вспоминает Алена.

Директор ассоциации банков Александр Карпов подсчитал, что если постоянно покупать все через интернет-магазины, можно сэкономить немалую сумму.

"При средней зарплате в Киеве, которая чуть чуть больше 10 000, вы каждый месяц вы сможете зарабатывать до 500 гривен", – считает Карпов.

А если приобретать товары за границей, экономия будет еще больше, делится секретом Алена. 

"Я начала покупать через интернет на мировых площадках и потом уже начала сама продавать. За месяц я зарабатывала порядка двух-трех тысяч гривен на кэшбеке", – говорит Алена.

И это только за счет возвращения части средств – кэшбэка в размене 3-5%. А ведь приобретенный за границей товар девушка перепродает на родине с наценкой.

Банковский эксперт объясняет, что такая схема выгодна и продавцу, и покупателю. Но больше всего получает банк.

"Допустим, вы тратите в магазине 100 гривен. Так вот, банк из этих 100 гривен спишет с торговца комиссию в 2 гривни + 2% от суммы, и банк, который выдал вам карту получит доход от того, что вы использовали ее", – отметил Карпов.

По разным подсчетам, на кэшбэке можно сэкономить до 5% стоимости товара. Прежде чем начать пользоваться этой услугой, ее нужно подключить в отделении своего банка.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как извлечь из кредитки максимум пользы и где ловить кэшбэк.

К слову, в Кабмине уже подтвердили, что кэшбэк, как и депозиты, не влияет на сумму субсидий в Украине.

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Тег банки, экономия, безнал, покупки в сети, безналичные расчеты, кэшбэк

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