Заробитчане на треть увеличили сумму денежных переводов в Украину
Объем пересланных денег продолжает стремительно расти
За пять месяцев 2018 года в Украину поступило 4,5 млрд долларов за счет частных денежных переводов. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие данные опубликовал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.
"Объемы частных денежных переводов выросли и в Украине – до 8,4% ВВП в 2017 году (по новой методологии НБУ) и продолжают стремительно расти и в этом году (в январе-мае они на 30% превысили прошлогодний показатель и достигли 4,5 млрд долларов)", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.
Как известно, денежные переводы из-за границы в Украину осуществляют в подавляющем большинстве случаем трудовые мигранты.
При этом ранее в НБУ предупреждали, что трудовая миграция может способствовать ускорению роста цен и замедлению темпов экономического роста. Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего – в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи, подчеркивали в Нацбанке.
Как отмечали в Минсоцполитики, остановить трудовую миграцию позволят высокие заработные платы, которые будут обеспечивать достаточный уровень жизни украинцев.
Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, с какими проблемами сталкиваются украинские заробитчане за границей:
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