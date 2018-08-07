Заробитчане на треть увеличили сумму денежных переводов в Украину

Сегодня, 16:46

Объем пересланных денег продолжает стремительно расти

Фото: AFP
Фото: AFP

За пять месяцев 2018 года в Украину поступило 4,5 млрд долларов за счет частных денежных переводов. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие данные опубликовал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

"Объемы частных денежных переводов выросли и в Украине – до 8,4% ВВП в 2017 году (по новой методологии НБУ) и продолжают стремительно расти и в этом году (в январе-мае они на 30% превысили прошлогодний показатель и достигли 4,5 млрд долларов)", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Как известно, денежные переводы из-за границы в Украину осуществляют в подавляющем большинстве случаем трудовые мигранты.

При этом ранее в НБУ предупреждали, что трудовая миграция может способствовать ускорению роста цен и замедлению темпов экономического ростаТрудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего – в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи, подчеркивали в Нацбанке.

Как отмечали в Минсоцполитики, остановить трудовую миграцию позволят высокие заработные платы, которые будут обеспечивать достаточный уровень жизни украинцев.

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, с какими проблемами сталкиваются украинские заробитчане за границей:
НБУ, миграция, данилишин, денежные переводы, трудовая миграция

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Источник:

"Сегодня"

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