Заробитчане шлют валюту в Украину: Нацбанк назвал сумму

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

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С начала года по октябрь-2019 украинские заробитчане, которых собираются защитить законодательно, прислали домой из-за границы 9,7 млрд долларов. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Сейчас актуальная цифра за 10 месяцев – это 9,7 млрд долларов. Это почти как в прошлом году, тогда было на 7% меньше. На конец года мы ожидаем 11,5 млрд долларов", – сказал Сологуб.

В целом, по его словам, уменьшение суммы переводов из-за границы свидетельствует об замедлении темпов трудовой миграции из страны. Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали о такой тенденции и объясняли, почему в Украине работать выгоднее, чем в Польше. Подробнее узнавайте из нашего сюжета:

Напомним, только официально 900 тысяч человек украинцев работает в Польше на сегодняшний день. По неофициальным данным, работников почти вдвое больше.

Также сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 2365 о защите украинских трудовых мигрантов от мошенников. В нем предлагается запретить агентствам по трудоустройству брать деньги с соискателей и отменить лицензии.

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