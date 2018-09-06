Зарплату выше 50 тысяч гривен в Украине разрешат платить наличкой

Еще в январе 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) запретил наличные расчеты на сумму выше 50 тысяч гривен. Ранее этот лимит составлял 150 тысяч гривен. Однако теперь НБУ предлагает вновь урегулировать ряд вопросов относительно ведения кассовых операций в Украине.

Среди прочего лимит в 50 тысяч гривен предлагается отменить для выплат, которые связаны с оплатой труда, сообщила пресс-служба Нацбанка. Соответствующее постановление вынесено на общественное обсуждение.

В НБУ подчеркнули, что это уточнение связано с соблюдением требований законодательства о труде.

Также предусматривается возможность оприходования наличности в кассах обособленных подразделений предприятий, которые осуществляют наличные расчеты с применением РРО без ведения кассовой книги, путем подачи электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков РРО в день поступления наличности. Ранее НБУ уже переписал кассовые правила для бизнеса.

Помимо этого, небанковским финансовым учреждениям предлагается устанавливать лимит кассы в сумме, необходимой для обеспечения своевременного и в полном объеме выполнение обязательств по выплате сумм переводов по первому требованию получателя. Речь идет о тех небанковских финучреждения, которые получили лицензию на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов, и, кроме операций по приему наличных для последующего ее перевода, осуществляют выдачу переводов наличными.

Напомним, физилица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн, только в безналичной форме.