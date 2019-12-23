Защита от коллекторов: экономист рассказал об изюминке нового закона

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12 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№ 2133). Как видно из названия, этот документ должен перевести взаимоотношения между должниками и коллекторами в цивилизованное русло. Адвокат Артем Пришедько, руководитель Днепровского офиса компании "Investment Service Ukraine" отметил в комментарии сайту "Сегодня", что в проекте закона, действительно, есть много положительных моментов.

"Основными положительными изюминками этого законопроекта являются введение в действующее законодательство понятия "коллекторская деятельность", которое отсутствовало вообще, и определение коллекторской деятельности как лицензионной. Именно эти аспекты дают основания надеяться на получение защиты от существующего сегодня произвола коллекторов, действующих "вне закона", – сказал юрист.

При этом он также считает, что говорить о законопроекте как о панацее в урегулировании коллекторской деятельности все же рано.

"Сам по себе он точно не урегулирует существующие дела. Ведь он, во-первых, не определяет лицензионные условия, которым должен отвечать коллектор, а во-вторых – не определяет конкретный контролирующий орган, который будет проверять и привлекать к ответственности нарушителей закона, и порядок его работы. Дьявол, как говорится, прячется в мелочах, и именно в подзаконных актах, которые должны быть приняты в будущем, могут содержаться эти "мелочи", – подчеркнул Пришедько.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Грязные методы под запретом: защитит ли от коллекторов новый закон

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что должников по коммунальным услугам в скором времени могут начать принудительно отключать от этих услуг. А коммунальщикам хотят разрешить ломать двери квартир должников.

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