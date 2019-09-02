Зеленский назначил ответственных за закон о Службе финансовых расследований

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря 2019 года. Такое заявление прозвучало на совещании Зеленского с Кабмином и народными депутатами.

"Обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований. Срок – до 1 декабря 2019 года", – сказал глава государства.

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Президент также отметил, что ответственные за подготовку к принятию данного закона – председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Ранее Гетманцев заявлял, что парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внесет законопроект о СФР на рассмотрение Рады в числе первых документов. Проект соответствующего закона уже практически готов, однако вопрос подотчетности будущей службы все еще обсуждается.

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Гетманцев также анонсировал, что комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины готовится подать на рассмотрение парламента около 30 законопроектов. В это число входят и те документы, которые уже зарегистрированы в Раде или даже прошли первое чтение, но "зависли" перед вторым.

Напомним, создание Службы финансовых расследований предусмотрено меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ. Данный законопроект активно поддержали украинские бизнес-ассоциации и общественные объединения. Особенность новой службы – изменение силового подхода на комплексный и аналитический с использованием современных методик расследования. Планируется, что служба будет полностью демилитаризованной.

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