Зеленский о вопросе ПриватБанка: Буду защищать только интересы Украины

По словам президента, этот вопрос важен для сотрудничества с международными партнерами

Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

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Вопрос национализированного ПриватБанка, чистая прибыль которого по результатам работы девяти месяцев 2019 года выросла до 27,4 млрд гривен, важен для сотрудничества не только с Международным валютным фондом (МВФ), но и с другими международными партнерами. Об этом заявил 10 октября президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона.

"На встречах с ними (международными партнерами. – Ред.) я всегда спрашиваю, хотят ли они, чтобы я как-то влиял на это. Они мне отвечают: "Нет, вы лучше как президент на это не влияйте". А что я должен делать? Говорят, вы как-то там влияйте, но не влияйте... Это очень интересная позиция", – сказал глава государства.

При этом Зеленский пообещал защищать интересы Украины в судах вокруг ПриватБанка.

"В любом случае в вопросе ПриватБанка я буду защищать только интересы государства Украина. Я пока что, честно говоря, в жизни ни разу не звонил ни одному судье, ничего не просил. Хотя у меня как у человека много вопросов к нашему суду. Но я не имею права влиять. Посмотрим на результат. Если результат будет таким, что мне нужно будет защищать страну, я буду защищать государство", – добавил президент.

Он подчеркнул, что "суды есть и в Лондоне".

"Это очень сложный вопрос и длительный", – заключил он.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новости "Сегодня" писали, что ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали решение суда.

В сентябре пятый президент Украины Петр Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований заявил, что национализация ПриватБанка состоялась в интересах государства и 20 миллионов вкладчиков банка.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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