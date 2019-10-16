Зеленский подписал закон о "сплите": что это значит

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Президент Украины Владимир Зеленский одобрил ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Ведомство упразднят после того, как 16 октября глава государства подписал принятый Радой в прошлом месяце "закон о сплите"("О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" № 79-ІX).

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В связи с этим полномочия ведомства разделят между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, которая теперь будет регулировать и вести надзор за системой накопительного пенсионного обеспечения, функционированием финансово-кредитных механизмов и управлением имущества при строительстве жилья и операциях с недвижимостью, а также Нацбанком – ему останутся все остальные полномочия.

В Офисе президента утверждают, что закон о "сплите" повысит эффективность государственной регуляторной политики, функциональность законодательства для создания действенного механизма государственного регулирования и надзора.

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"Документ будет способствовать обеспечению конкуренции на финансовом рынке, предотвращению деятельности недобросовестных компаний, скоординированности с современными процессами реформирования и дерегуляции экономики Украины, активизации развития рынков небанковских финансовых услуг", – резюмируют в ОПУ.

Как уже сообщали "Сегодня", согласно подписанному в конце 2018 года с Международным валютным фондом меморандуму, Украина обязалась принять законопроект о "сплите". Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала его в первом чтении, а принятие документа во втором чтении постоянно откладывалось.

Проект закона повторно был внесен 6 сентября 2019 года, и президент Владимир Зеленский призвал принять его до 1 октября.

Новым главой МВФ стала представительница Болгарии Кристалина Георгиева – она заменит Кристин Лагард, которая возглавит Европейский центральный банк.

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