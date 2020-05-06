Зеленский поговорил с эмиром Катара об инвестициях на 16 млрд долларов

Владимир Зеленский и Тамим бин Хамад Аль Тани / коллаж Сегодня

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом в среду, 6 мая, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский поздравил эмира и народ Катара со священным месяцем Рамадан и поблагодарил за помощь в возвращении украинцев на Родину.

Кроме того, речь шла о совместном противодействии коронавирусу в Украине и Катаре. Эмир предложил предоставить Киеву гуманитарную помощь в виде медсредств, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

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После решения гуманитарных вопросов собеседники перешли к торгово-экономическому сотрудничества. Зеленский призвал Аль Тани усилить инвестиции Катара в Украину. Речь шла о продовольственной и энергетической безопасности, а также реализации взаимовыгодных проектов в инфраструктурной и портовой сферах.

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"Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры – прежде всего современных больниц и качественных дорог по всей Украине. У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более 16 млрд долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 5 мая Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, речь шла о поддержке украинского правительства со стороны Банка на сумму в 5 млрд евро.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Антимонопольный комитет Украины разрешил компании QTerminals из Катара, победившей в конкурсе, концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве. В развитие порта "Ольвия" в течение пяти лет будет инвестировано 3,4 млрд гривен.

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