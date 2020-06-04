Зеленский пообещал "додавить" банки до дешевых кредитов

Президент Владимир Зеленский обещает "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%, при том что сами финучреждения прогнозируют сворачивание кредитования. Об этом Зеленский заявил в ходе рабочей поездки в Каменец-Подольский.

"Кредиты мы "додавим" в любом случае, кредиты мы все равно сделаем для населения максимум... до 5-6%, это очень сложно, мы будем туда двигаться. 10% мы сделаем", – сказал он.

Зеленский отметил, что стоимость кредитов привязана к уровню учетной ставки Нацбанка, которая на данный момент составляет 8%. Президент сказал, что ее снижение скажется на удешевлении кредитов.

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Также Зеленский пообещал снизить ставки по кредитам в валюте до 3-5%.

В тренде Доллар снова упал в цене, а курс евро растет

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Напомним, ранее Зеленский уже заявлял, что власть пытается "дожать" банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.

Кроме того, ранее в Кабинете министров назвали условие "нулевых кредитов" для малого бизнеса:

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