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Зеленский пообещал "додавить" банки до дешевых кредитов

4 июня, 16:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президент заявил о важности учетной ставки Нацбанка

Президент Владимир Зеленский обещает "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%, при том что сами финучреждения прогнозируют сворачивание кредитования. Об этом Зеленский заявил в ходе рабочей поездки в Каменец-Подольский.

"Кредиты мы "додавим" в любом случае, кредиты мы все равно сделаем для населения максимум... до 5-6%, это очень сложно, мы будем туда двигаться. 10% мы сделаем", – сказал он.

Зеленский отметил, что стоимость кредитов привязана к уровню учетной ставки Нацбанка, которая на данный момент составляет 8%. Президент сказал, что ее снижение скажется на удешевлении кредитов.

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Также Зеленский пообещал снизить ставки по кредитам в валюте до 3-5%.

В тренде
Доллар снова упал в цене, а курс евро растет

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Напомним, ранее Зеленский уже заявлял, что власть пытается "дожать" банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.

Кроме того, ранее в Кабинете министров назвали условие "нулевых кредитов" для малого бизнеса:

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банки кредиты Владимир Зеленский кредитование

Источник: Интерфакс-Украина

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