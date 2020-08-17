Зеленский ветировал закон, который защищает должников по валютной ипотеке

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон № 3640, который продлевает мораторий на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Глава государства предлагает принять закон в новой редакции. Об этом сообщается на сайте парламента.

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"Анализ Закона свидетельствует о том, что отдельные его положения не согласуются с Конституцией Украины и законами Украины, а также не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, является составляющей конституционного принципа верховенства права", – говорится в предложениях президента.

Президент предлагает продлить мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года. Но предлагает исключить из закона пункт 2, который расширяет предмет моратория.

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Таким образом, предлагается продлить мораторий на взыскание имущества, если такое "недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого недвижимого жилого имущества".

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Напомним, мораторий был введен после того, как кризис 2008-2009 годов и резкая девальвация гривни привели к серьезным проблемам с выплатой валютных кредитов. Сейчас потребительские кредиты в валюте в Украине запрещены.

Как сообщалось, ранее Нацбанк также призвал украинцев быть осторожными с "кредитами под 0%". По словам представительницы НБУ, реальные ставки по таким кредитам могут превышать 1500% годовых:

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