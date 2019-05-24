Зеленский встретился с главой НБУ: о чем говорили

По мнению Якова Смолия, разговор с Владимиром Зеленским был содержательным

Яков Смолий и Владимир Зеленский. Фото: Яков Смолий / Twitter.

Президент Владимир Зеленский и председатель Национального банка (НБУ) Яков Смолий провели первую встречу, в ходе которой обсудили дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине.

Об этом 24 мая написал глава регулятора на своей странице в Twitter.

"Была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ (Международным валютным фондом. – Ред.) и важность независимости НБУ", – сообщил он.

Смолий добавил, что разговор был содержательным. Других подробностей он не раскрыл.

Напомним, еще до избрания президентом Зеленский заявил, что не намерен заниматься увольнением Смолия с поста главы НБУ. По его словам, председатель регулятора избирается на семь лет, поэтому "его никто не уволит".

Сам Смолий сообщил, что не собирается в отставку из-за смены президента. По словам главы регулятора, его команда "не ощущает давления" и продолжает работать.

Согласно закону о Национальном банке Украины, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет. При этом смена главы государства не является основанием для увольнения председателя центробанка.

Смолий возглавил Нацбанк 15 марта 2018 года, то есть по закону он должен занимать этот пост до марта 2025 года. Его назначение тогда поддержали 247 народных депутатов.

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