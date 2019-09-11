"Зеленый" дорожает: доллар отыграл у гривни девять копеек

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

На четверг, 12 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

11.09 12.09 Изменение 1 доллар США 24,88 грн 24,97 грн + 0,09

Таким образом, по сравнению со значениями среды курс доллара повысился на девять копеек после падения на 15 копеек днем ранее. Официальный курс "зеленого" 11 сентября достиг минимального значения с середины августа 2016 года (14 августа 2016 года доллар стоил 24,85 грн, а 15-го вырос до 25,04 грн).

При этом за неделю – с 5 по 12 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 29 копеек. При этом аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что на текущей неделе падение доллара к гривне продолжится.

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Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", что будет с долларом в сентябре, а также назвали главные риски для устойчивости гривни.

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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