"Зеленый" дорожает: доллар отыграл у гривни девять копеек

На четверг, 12 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:
|11.09
|12.09
|Изменение
|1 доллар США
|24,88 грн
|24,97 грн
|+ 0,09
Таким образом, по сравнению со значениями среды курс доллара повысился на девять копеек после падения на 15 копеек днем ранее. Официальный курс "зеленого" 11 сентября достиг минимального значения с середины августа 2016 года (14 августа 2016 года доллар стоил 24,85 грн, а 15-го вырос до 25,04 грн).
При этом за неделю – с 5 по 12 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 29 копеек. При этом аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что на текущей неделе падение доллара к гривне продолжится.
Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", что будет с долларом в сентябре, а также назвали главные риски для устойчивости гривни.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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