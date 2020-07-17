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"Ждем девальвации": эксперт объяснил резкий скачок курса доллара

17 июля, 11:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На валютный рынок повлияли заявления нового главы Нацбанка

Доллар после заметного роста в официальных курсах НБУ 17 июля на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 27,37 гривни, хотя первые котировки по продаже достигали отметки 27,45 гривни за доллар. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается после того, как Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка. В своем выступлении перед народными депутатами Шевченко заявил, что инфляционное таргетирование, которое показало свою эффективность в 2014-2016 годах, в текущих условиях должно отвечать не только макрофинансовой стабильности, но и созданию условий для дальнейшего экономического роста страны. Фактически, речь идет о том, чтобы пожертвовать низкой инфляцией для поддержания роста экономики за счет дополнительного стимулирования через эмиссию гривни. Также рынок ожидает девальвации гривни, что будет стимулировать экспортеров. С ростом инфляции и девальвации гривни повысятся и бюджетные поступления. Соответственно, рынок отыгрывает новые планы регулятора снижением курса", – объяснил аналитик.

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По его прогнозу, в ближайшее время гривня продолжит девальвировать и может опуститься до уровня 27,4-27,5 грн/долл.

"В целом, рынок перешел в новый торговый диапазон – 27-27,5 гривни за доллар. Следим за действиями НБУ, который интервенциями или выкупом покажет, насколько этот диапазон удовлетворяет новые потребности", – отметил Шевчишин.

Напомним, предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ. 16 июля председателем Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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Источник: Сегодня

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