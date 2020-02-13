Жесткие требования к банковской рекламе перенесут: детали

Нацбанк решил дать дополнительное время банкам для адаптации к новым правилам по рекламе

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям относительно раскрытия информации об услугах на сайтах и ​​в рекламе.

Требования к банкам заработают со 2-го июня 2020 года, хотя ранее предполагалось, что новые правила вступят в силу со 2-го марта.

До мая Нацбанк совместно с банками отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах.

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"В июне на сайтах банков и в их ​​рекламе должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и полная информация об услугах, их стоимости, условиях получения и рисках. Это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения", – пояснили в пресс-службе НБУ.

Профильное подразделение Нацбанка – Управление защиты потребителей финансовых услуг – со 2-го июня 2020 года начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За нарушение правил банки будут оштрафованы на 300-600 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас – 5100 – 10 200 гривен) за каждый случай.

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