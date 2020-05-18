Жесткие требования к банковской рекламе снова перенесли

Национальный банк Украины (НБУ) вновь дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям относительно раскрытия информации об услугах на сайтах и ​​в рекламе. Сначала ожидалось, что они заработают с марта, позже срок был перенесен на июнь, теперь – на сентябрь.

"Национальный банк принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, которые вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Тогда же заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков. Национальный банк дал дополнительное время на адаптацию, учтя сложность выполнения некоторых норм в условиях карантина", – заявили в пресс-службе НБУ.

Новые правила направлены на то, чтобы клиент банка получал, в частности, из рекламы информацию об основных условиях оформления кредитов и депозитов. Так, для кредитов должна в рекламе быть указана:

реальная годовая процентная ставка;

максимальная сумма кредита;

срок кредита.

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Для депозитов в рекламе быть указана:

процентная ставка;

срок вклада;

валюта вклада;

минимальная сумма вклада.

Кроме того, реклама таких услуг "не должна усложнять визуальное восприятие информации".

На сайтах банки обязаны будут раскрыть "полную, достоверную и актуальную" информацию об услугах, их полную стоимость, условия получения и риски. Для кредитов на сайте нужно раскрыть:

полную головую процентную ставку;

общие расходы потребителя (не только проценты, но и комиссии, а также платежи по дополнительным и сопутствующим услугам);

периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий;

штрафы и пеня в случае просрочки платежей.

Для депозитов на сайте нужно указать:

процентную годовую ставку;

срок вклада;

условия досрочного снятия;

платежи за дополнительные услуги и т.д.

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"Все замечания и уточнения должны указываться тем же по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги. Также на сайтах должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит", – добавили в НБУ.

Профильное подразделение Нацбанка – Управление защиты потребителей финансовых услуг – начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За нарушение правил банки будут оштрафованы на 300-600 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас – 5100 – 10 200 гривен) за каждый случай.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство отменило обязательство зачитывать номер лицензий и других данных в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний, начиная с 2020 года.

Также новости "Сегодня" провели эксперимент и отправились получать дешевый кредит вместе с предпринимателем:

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