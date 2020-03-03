"Жили душа в душу – теперь расхлебываем последствия": в НБУ рассказали о работе с Минфином

Некоторые эксперты связывают рекордное укрепление гривни в 2019 году с отсутствием взаимодействия между политикой Нацбанка и Министерства финансов. При этом, как объяснил в интервью сайту "Сегодня" замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, чрезмерное сотрудничество регулятора и министерства может быть опасно для страны.

"У нас до недавнего времени была "хорошая" координация, когда Нацбанк явно или неявно финансировал государственный бюджет. Он до сих пор является главным держателем государственных ценных бумаг. У нас их на 300 с чем-то миллиардов. "Прекрасная" была координация… Жили душа в душу. И никто не переживал за такую "координацию". А теперь мы расхлебываем последствия", – сказал Сологуб.

При этом он признал, что в целом скоординированную политику действительно нужно проводить, поэтому Минфин и Нацбанк каждую неделю организовывают встречи.

"Два года назад у нас даже проходила конференция на эту тему – о координации монетарной и фискальной политики. Потому что цель у нас общая – макроэкономическая стабильность. А параметры разные: у Нацбанка это инфляция, у правительства – бюджет. Между ними могут возникать как бы временные конфликты, так бывает. И на встречах, которые мы проводим каждую неделю, как раз обсуждается широкий спектр вопросов. Не только макроэкономика или бюджет – государственные банки, зеленая энергетика, антимонопольная политика... Я нахожу эти встречи очень полезными. Я не чувствую, что они в какой-то степени ущемляют независимость Нацбанка. Но они позволяют нам слышать друг друга", – рассказал Сологуб. В тренде Риск отставки Кабмина повлиял на курс доллара в Украине – эксперт

Узнавайте больше на сайте "Сегодня" – "Экономика Украины была при смерти...": интервью с замглавы НБУ".

Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. Как известно, слишком низкий курс национальной валюты наносит вред экспортерам, а также сказывается на наполнении госбюджета.

МВФ при этом ожидает, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл.В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл.

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