Жителям Австралии ограничат расчеты "наличкой"
Власти страны пытаются победить черный рынок табачных изделий
С 1 июля 2019 года за покупку товаров и услуг на сумму свыше 10 тысяч австралийских долларов (7,5 тысячи долларов США) можно будет заплатить только с помощью чека или банковской карты.
Как заявил представляя парламенту бюджет на 2018-2019 годы главный казначей Австралии Скотт Моррисон, эта мера должна повысить собираемость налогов в стране.
"Это плохие новости для криминальных банд, террористов и тех, кто пытается мошенничать с налогами", — цитирует Моррисона Gizmodo.
Как отмечает The Guardian, одной из причин введения лимита на наличные стала борьба с нелегальной торговлей табаком. В Австралии установлены самые высокие в мире налоги на продажу сигарет, одна пачка стоит 40 австралийских долларов (30 долларов США); при этом в стране существует большой черный рынок торговли табаком.
С помощью лимита на расчеты наличными власти Австралии надеются привлечь в бюджет дополнительные четыре миллиарда австралийских долларов (три миллиарда долларов США).
Напомним, Европа постепенно переходит на безналичный расчет. При этом, по числу транзакций наличными лидерами являются южные страны еврозоны – от Португалии до Кипра, – а также Германия, Австрия и Словения (80% или более).
Как известно, в Украине тоже активно развивается безналичная экономика. При этом с 2017 года Нацбанк Украины ввел ограничение наличных расчетов на уровне 50 тыс. грн. До этого лимит составлял 150 тыс. гривен.
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