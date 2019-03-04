Жизнь в кредит: стоит ли брать в долг именно сейчас

Международный валютный фонд предупреждает: мир снова на пороге кризиса

Жизнь в кредит: стоит ли брать в долг именно сейчас 2019-03-04T09:03:00+02:00 Финансы Международный валютный фонд предупреждает: мир снова на пороге кризиса

Украинцы стали больше брать в долг. И хорошо бы, у родственников, но – нет. У банков. Конечно, это удобнее, комфортнее и денег можно взять больше, но – и проценты немалые. Ведь берут чаще всего потребительские кредиты – на технику, телефоны. А это дорого. На сорок процентов увеличились темпы кредитования в текущем году – это данные НБУ. И рынок будет только расти.

В то же время, все помнят, как десять лет назад рынок кредитования вдруг стал мыльным пузырем и взорвался мировым финансовым кризисом. Некоторые до сих пор не оправились. И вот – Международный валютный фонд предупреждает: мир снова на пороге кризиса. Он возникнет, как это ни странно, из-за падения цен. Подешевеет, прежде всего, сырьевая продукция от которой сильно зависит Украина.

2008 год. Мировой финансовый кризис. Главным фактором стала депрессия в кредитном секторе. Вспомним: тогда физическим лицам ссуды выдавали чуть ли не под честное слово. Кредит можно было брать в валюте, что на первый взгляд, казалось выгодным. Пока гривна не стала сдавать позиции.

Тогда Украина оказалась не готовой к вызову извне. Вслед за кредитным бумом, наступил бум неплатежей. Количество проблемных займов увеличивалось, банки посыпались.

Сейчас Международный валютный фонд предупреждает: в ближайшие годы мировой финансовый кризис может повториться.

Удешевление основных сырьевых товаров будет его причиной. В МВФ убеждены: кризис ударит прежде всего по тем странам, которые экспортируют сырье, а не готовую продукцию. Украина – среди таковых.

"10 лет назад проблема была не только в том, что банки не проверяли платежеспособность заемщика. Сейчас, во-первых, банки обязаны, проверять, во-вторых, сам НБУ отслеживает динамику", – говорит Любомир Шавалюк, экономический обозреватель.

Многие супермаркеты сотрудничают с банками, и те предоставляют займы гражданам. Даже ходить в финансовое учреждение не надо.

У вас не спросят залога, не попросят аванса. Несколько кликов, и вы уже имеете решение по кредиту. Правда, переплата по таким займам – немалая. Но статистика свидетельствует: потребителей это не пугает.

Если банк предложит кредит по ставке ниже тридцати пяти процентов годовых, считайте, что вы – счастливчик. Потому что в среднем этот показатель превышает 45 процентов. То есть, купив телевизор в кредит, вы должны вернуть банку полторы стоимости товара.

"Уже два года подряд кредитный портфель физических лиц – а он у нас весь живой, в гривне – динамично растет. Годовые темпы прироста 44% на сегодняшний момент", – говорит Николай Остролуцкий, начальник отдела исследования системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ.

Хотя это еще очень далеко до показателя кризисного 2008-го.

Сейчас весь кредитный портфель физических лиц в национальной валюте составляет около ста тридцати пяти млрд грн. Для сравнения: в бюджете этого года на социальную защиту предусмотрено 159 млрд.

"Портфель потребительских кредитов по отношению к ВВП составляет 3,5%. Это означает, что если мы моделируем такую ​​ситуацию, что какая-то часть этого портфеля вдруг станет неплатежеспособной, то на ВВП это может повлиять на уровне возможно одного процентного пункта", – говорит Любомир Шавалюк, экономический обозреватель.

Потребительское кредитование среди украинцев - самое популярное.

Украинцы часто покупают технику в рассрочку, а еще многие имеют карточные кредиты. Таких кредитов в общем портфеле – четыре пятых. Далее следуют кредиты на покупку недвижимости и тому подобное.

Привлекательным потребительское кредитование является и для самих банков.

"В среднем, 1 гривна, вложенная в потребительское кредитование, в кредитование физических лиц, она вдвое прибыльнее, чем корпоративное кредитование. То есть для банков это – лакомый кусок", – объясняет эксперт.

Но не злоупотребляют ли банки, пользуясь возможностью подзаработать? И почему процентная ставка для физических лиц такая высокая?

"Это, условно говоря, 18% учетной ставки – стоимость денег, плюс 12% риска. В Европе мы имеем 3%. Они состоят из 1% учетной ставки Европейского Центрального Банка и 2% риска. Там рынок значительно более устойчив, значительно более зрелый", – говорит эксперт.

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"73% всего рынка потребительского кредитования контролируется пятью банками. Пока – недостаточная конкуренция между банками. Все еще", – отмечает Николай Остролуцкий, начальник отдела исследования системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ.

Есть еще одна причина – сами потребители. Из-за банальной лени покупатель крайне редко ищет лучшие условия кредитования. Особенно, когда понравившийся мобильный телефон может быть в руках уже через 15 минут. Даже, если придется переплатить 100% его стоимости.

"Если люди перестают брать высокие ставки, если они понимают, что они переплачивают и они могут взять в другом банке дешевле. В конкретной среде стоимость товаров определяется уровнем конкуренции", – отмечает эксперт.

Даже при всех этих условиях Национальный Банк Украины дает позитивный прогноз на следующий год в сфере кредитования физических лиц. И даже при высоких темпах прироста банковский сектор не будет перегретым – уверяют эксперты.

"У нас рынок может быть перегрет тогда, когда есть проблема с ростом доходов населения. А сейчас доходы населения растут достаточно высокими темпами. Например, зарплата номинальная в этом году в первом полугодии выросла на 26%, по сравнению с предыдущим", – говорит Любомир Шавалюк, экономический обозреватель.

"Населения остается кредитоспособным заемщиком. У него растут доходы, у нас заработал кредитный реестр – это также уменьшит риски банков", – говорит эксперт.

Поэтому готовы ли украинцы к потенциальному наступлению мирового финансового кризиса, о котором так настойчиво предупреждают в Международном валютном фонде? Как когда-то было в 2008.

Курс гривны к доллару искусственно сдерживался, а следовательно, в его поддержку тратились золото-валютные резервы. Сейчас же ситуация отражает реалии экономики.

Ну, а риски украинцев потерять кровные уменьшатся, когда они начнут ответственно относиться к своим расходам и думать, а стоит ли переплачивать 100% за рассрочку на столь желанную стиралку, когда в другом банке можно взять кредит гораздо дешевле.

Напомним, в ноябре-2018 в Украине заработал закон о возобновлении кредитования. В пояснительной записке к законопроекту 6027-д авторы уверяли, что он позволит уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков и будет способствовать активизации кредитования в Украине.

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