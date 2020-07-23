Золото подорожало до максимума за девять лет: что повлияло на цену

Золото за торгах среды подорожало до максимума с августа 2011 года на фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Недавно золото дорожало до максимума за восемь лет.

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Так, цена фьючерсов на золото 22 июля с поставкой в августе выросла на торгах Comex на 1,2%, до 1865,1 доллара за унцию. Исторический рекорд цены золота был зафиксирован 22 августа 2011 года – 1891,9 доллара за унцию.

Серебро по итогам торгов 22 июля подорожало до семилетнего максимума, пишет Интерфакс. Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочили на 7,4% – до максимальных с сентября 2013 года 23,144 доллара за унцию.

Как известно, золото считается самым надежным активом, спрос на который повышается во время кризисов и на фоне геополитической нестабильности.

Напомним, власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны. Президент Дональд Трамп допустил, что может закрыть какие-либо другие китайские дипломатические миссии.

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Такие шаги последовали вслед за тем, как США обвинили Китай в попытке похитить американские разработки вакцины от коронавируса.

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Также на фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса. Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

Кроме того, как уже сообщалось, из-за Китая Вашингтон решил покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Подробности в видеосюжете:

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