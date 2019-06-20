Золото подорожало до рекорда за пять лет

Драгоценный металл быстро растет в цене на фоне геоэкономической ситуации

Фото: пресс-центр НБУ

Цена золота после роста до рекорда за три месяца подскочила до максимума более чем за пять лет на торгах 20 июня благодаря ожиданиям смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США в 2019 году.

Стоимость драгоценного металла с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии поднималась до 1394,11 долл за унцию – это на 2,5% выше уровня предыдущей сессии и является максимумом с 2013 года. В Нью-Йорке фьючерсы на золото подорожали на 3,6%, до 1397,7 долл за унцию – также максимума с 2013 года.

Цена золота увеличилась примерно на 8% с начала мая на фоне возросшего спроса на активы "тихой гавани" в условиях эскалации торгового спора США и Китая.

При этом заявления ФРС США по итогам прошедшего 18-19 июня заседания расценены трейдерами как сигнал того, что американский центробанк может снизить ставку уже на следующем заседании. Это спровоцировало ослабление доллара, что благоприятно для стоимости золота.

В то же время эксперты отмечают, что спрос на драгметалл может уменьшиться в связи с возможностью заключения очередного "перемирия" Вашингтоном и Пекином, ведущими торговую войну.

Напомним, ранее торговое противостояние Китая и США ударило по ценам на золото. Дело в том, что Китай является одним из крупнейших покупателей золота в мире. Но КНР из-за американский пошлин столкнулась с девальвацией нацвалюты. Более слабый юань делает золото дорогим для покупателей в Китае, что снижает спрос, а соответственно и цены.

А лидером по объему закупок золота в мире стала Россия. Центробанк РФ проводит такую политику в рамках дедолларизации. Второе место занимает именно Китай.

В охваченной кризисом Венесуэле тем временем набирает обороты незаконная добыча золота:

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