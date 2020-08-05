Золото пробило новый потолок: почему растет цена металла

Драгоценный металл с начала года прибавил в цене уже 30%

Мировые цены на золото на торгах 4 августа снова поднялись выше 2000 долларов за унцию, в очередной раз обновив рекорд. Ранее стоимость золота уже пересекала отметку в 2000 долларов, но в целом была ниже, чем теперь.

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Рекордная цена составила 2031 доллар за унцию. До августа-2020 максимальное значение фиксировалось в августе 2011 года – 1891,9 доллара за унцию.

Золото дорожает на фоне ожиданий, что Конгресс США согласует новый пакет мер поддержки экономики в условиях кризиса, отмечают аналитики Bloomberg. Кроме того, на стоимость металла традиционно влияет усиление геополитических рисков, а также падение ставок в США.

В целом в 2020 году золото уже выросло в цене более чем на 30% и может продолжить дорожать. Оно все больше привлекает инвесторов, которые понимают, что восстановление мировой экономики будет длительным и фиатные валюты будут обесцениваться. Банк Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости золота до 2300 долларов за унцию.

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Как известно, золото считается самым надежным активом, спрос на которое повышается во время кризисов и на фоне геополитической нестабильности.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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