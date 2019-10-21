1400 гривен за гигакалорию: эксперт напомнил о лимите в тарифах на тепло

Постановление принял еще старый Кабмин, но не все поставщики выполняют предприсанное

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Тарифы на отопление в Украине отличаются в зависимости от региона. Как объяснил сайту "Сегодня" энергоэксперт Валентин Землянский, цена тепла неодинаковая оттого, что в разных областях и городах Украины в разы отличаются стоимость приобретаемого топлива, затраты на обслуживание оборудования, потери тепла при транспортировке и объемы его поставки.

Чем меньше вырабатывается тепла – тем оно стоит дороже, отсюда и высокие тарифы в небольших городах. А вот расходы на зарплату сотрудников, налоги и прибыль отличаются по регионам незначительно.

Впрочем, как напомнил эксперт, в Украине действует постановление Кабмина (№ 560 от 26 июля 2019 года), согласно которому в Киеве и облцентрах предельный тариф на теплоснабжение не может превышать 1400 грн/Гкал, а цена кубометра горячей воды – 83,66 грн/куб. м при наличии полотенцесушителя и 75,74 грн без него. Для понимания: одной Гкал хватит, чтобы в 20-градусный мороз поддерживать комфортную температуру +22 градуса в квартире площадью 50 кв. м в течение месяца.

Для остальных городов эти цифры являются рекомендованными. Но в лимит укладываются далеко не все производители тепла.

"Принимало постановление предыдущее правительство, и теперь документ становится миной замедленного действия для нового Кабмина, – анализирует Землянский. – Правильнее всего постановление отменить и провести централизованный аудит стоимости тепла у коммунальных предприятий в Киеве и облцентрах, сопроводив проверку широкой разъяснительной кампанией в СМИ. И обязать районные власти провести такие же проверки на местах. Уверен, что найдутся предприятия, где гигакалория объективно будет стоить дороже 1400 грн. Но пойдет ли на это Кабмин, спрогнозировать сложно".

Эксперт также добавил, что если постановление № 560 не отменят, то он ожидает массовых исков со стороны тех, кто не захочет платить больше 1400 грн/Гкал. По его словам, шансы выиграть дело у истцов высоки.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Тарифы на тепло: чего украинцам ждать в квитанциях

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