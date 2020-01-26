Акция "дешевое тепло" закончилась: счета за коммуналку заметно увеличатся

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Для украинцев, имеющих в домах централизованное отопление, есть две новости и обе плохие. Первая – счета за отопление в январе нынешнего года окажутся намного выше декабрьских, так как цена газа снова увеличилась. Вторая – обещанного перерасчета платежек на тепло за ноябрь и октябрь не будет. Почему так произошло и почему в итоге разрекламированная "акция" Кабмина по удешевлению платежек на отопление оказалась "одноразовой", разобрался сайт "Сегодня".

О чем говорит арифметика

Начнем с цифр. В декабре 2019 года премьер Алексей Гончарук, официально озвучил цену газа на декабрь для коммунальных структур, обеспечивающих централизованное отопление – 5132 грн за 1000 куб. м, или 5,13 грн/куб. м. Это, по его словам, было на 30,5% ниже, чем в декабре 2018 года, тогда газ стоил 7482 грн за 1000 куб. м, или 7,48 грн/куб. м. А значит, тепло сейчас должно стоить дешевле, чем год назад, все логично. Снизить стоимость позволило принятое в декабре постановление Кабмина.

Премьер назвал еще одну цифру – в стоимости централизованного отопления цена газа составляет в среднем по стране 75%. Поэтому несложный расчет показывает: отопление в декабре должно бы подешеветь в среднем на 23%.

А вот в январе, по информации Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), цена газа повысилась до 6,91 грн/куб. м без стоимости транспортировки. В разных регионах, по данным НКРЭКУ, тариф на доставку газа "к конфорке" составляет от 34 коп./куб. м в Киеве, где он самый низкий, до 1,3 грн/куб. м в областном центре Николаев, где он самый высокий.

То есть в столице кубометр газа с января 2020 года стоит 7,25 грн, или на 23 коп. меньше, чем год назад, а в "городе корабелов" – 8,25 грн, или на 77 коп. больше прошлогодней цены. Вывод напрашивается сам: для киевлян цена гигакалории в январе 2020 года окажется выше, чем в декабре 2019-го, но чуть ниже (около 2%), чем год назад, а для николаевцев отопление с января также подорожает и будет стоить больше, чем годом ранее (примерно на 7,5%).

Эксперты: тепло подорожает

Наши расчеты подтвердили и эксперты энергорынка. Так энергоэксперт Валентин Землянский прогнозирует, что средняя по Украине цена газа с учетом доставки составит около 7,5 грн/куб. м. Поэтому в большинстве регионов тарифы либо вернутся к прежним, либо окажутся даже выше, чем были. Также Землянский напомнил, что с 24 декабря 2019 НКРЭКУ изменила механизм определения цены на газ, выделив отдельно оплату услуг по его доставке.

"С 1 января 2020 года действуют две цены от "Нафтогаза": гарантированная (квартальная) и месячная, – пояснил эксперт. – Гарантированная цена зафиксирована на уровне 6,91 грн за м3 (с НДС, но без стоимости доставки) и действует до конца апреля 2020 года. Месячную цену "Нафтогаз" устанавливает ежемесячно, в январе она совпадает с гарантированной, но в дальнейшем может быть как выше, так и ниже. Потребитель может выбирать – либо платить гарантированную цену, либо реальную. Также с января все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй — за его доставку", – отмечает эксперт.

От того, какую цену газа – гарантированную или текущую – выберут предприятия-поставщики тепловой энергии, будет зависеть ежемесячная цена отопления для потребителей. Если поставщик выберет текущую цену, и при этом газ в феврале, марте или апреле значительно подешевеет, то тарифы за отопление после января снова могут опуститься. А если газ к концу зимы подорожает, то наоборот. Мэры городов уже готовят сограждан к тому, что в январе платежки снова "потяжелеют".

Почему не стоит ждать пересчета за октябрь и ноябрь

Также, по словам экспертов, не стоит ожидать, что будут пересчитаны и уменьшены суммы в платежках за отопление в октябре и ноябре, когда газ также был дешевым. Президент Украинского Аналитического центра Александр Охрименко разъяснил нам, почему выполнить обещание Кабмина пересчитать платежки задним числом не получится технически.

"Сделать это не позволяет ни законодательство, ни финансы, так как все "лишние" деньги со счетов коммунэнерго идут на погашение их долгов перед "Нафтогазом" за потребленный ранее газ, – разъяснил Охрименко. – Возможно, где-то долгов нет, но вряд ли поставщики услуг добровольно, без "подсказок" сверху, сделают перерасчет".

Тарифы на отопление за декабрь: рекорды и антирекорды

Как показал далеко не полный мониторинг сайта "Сегодня", во многих городах власти поддержали рекомендацию правительства и цены на отопление снизили от 10% до 26%, то есть иногда даже больше, чем подсчитали в Кабмине.

В рекордсменах по удешевлению – Кропивницкий, где среди всех облцентров тарифы на отопление были самые высокие – 45 грн за кв. м. Теперь они 32-38 грн в зависимости от поставщика. То есть максимальное снижение составило 26%. В Запорожье отопление подешевело на 25%, в Кременчуге – на 24%, Харькове и области – на 19-20%, на родине президента Владимира Зеленского – в Кривом Роге – тоже на 20%.

Среди других облцентров – в Житомире отопление стало дешевле на 18%, а в Одессе "прайсы" не изменились. Ибо, по заявлению местных коммунальщиков, тарифы на отопление в городе и так ниже себестоимости.

На Донбассе удешевление меньше рекомендованного: в Угледаре – на 16%, в Краматорске и Бахмуте – на 12%, в Покровске всего на 10%.

Символически снизились тарифы в ставшем известным на всю Украину райцентре Смела на Черкасчине, где жители протестовали против высокой платы за тепло. Как сообщили нам в местном теплокоммунэнерго, гигакалория сейчас стоит 2321 грн, или в пересчете – тариф около 50 грн/кв. м. Это всего на 1% меньше, чем было в ноябре.

Хуже всего с тарифами в небольших городах – даже после снижения они остаются сверхвысокими из-за большой себестоимости. Антирекордсменом по тарифам на тепло оказалась Каховка Херсонской области. Там сниженный в декабре прошлого года на 16% тариф на отопление составил… 62,39 грн/кв. м. А с января нынешнего года может быть возврат к старым расценкам из-за подорожавшего газа, то есть до 74 (!) грн/кв. м. Это, кстати, в 2,5 раза дороже, чем в Киеве. Местные власти объясняют дороговизну просто: мощности котельных рассчитаны на 36 тыс. потребителей, а обслуживается всего 1600, остальные перешли на индивидуальное отопление, так намного выгоднее. Оставшиеся с централизованным отоплением вынуждены платить за всех.

В столице тепло подешевело на 22%, но не везде. Дело в том, что в Киеве два поставщика тепла, один из которых – "Еврореконструкция" – использует не газ, а уголь.

"Для нас с удешевлением газа ничего не изменилось, поэтому нет оснований для пересмотра тарифов", – объяснили нам на "горячей линии" поставщика услуг.

Люди ожидали большего

Жители городов, где тарифы стали ниже, довольны, что хоть немного могут сэкономить, но говорят, что ожидали большего.

"У нас квартира 81 кв. м, в декабре скидка за отопление составила 550 грн, это действительно почти 25%, но все равно надо заплатить более 1700 грн, это накладно, – рассказала нам жительница Запорожья Аделина Полубоярова. – Я недавно потеряла работу, если опять подорожает, не знаю, как и быть, так как субсидия нам не положена. Возможно, станем копить долги и постепенно рассчитаемся уже по окончании отопсезона".

Такие же проблемы и у жительницы Кременчуга, 58-летней Ларисы Руденко. Она подтвердила, что отопление подешевело с 50,75 грн до 37,64 грн за 1 кв. м (-26%), но платить все равно приходится много.

"Квартира у нас 72 кв. м, насчитали за отопление за декабрь 3638 грн, но сделали скидку 800 грн "в связи с удешевлением газа", вышло к оплате 2838 грн, – подсчитала Руденко. – С другими комуслугами получается почти 4000 грн, субсидия нам не положена, так как мы "богатые". Будем экономить на продуктах".

Больше всего недовольны киевляне, которых скидка на тепло не коснулась.

"У моего одноклассника 30-метровая квартира на Печерске, у меня такая же, но на Левом берегу – на Дарнице. Ему пришел счет за отопление на 424 грн (-22%), почти на 100 грн меньше, чем было. А мне – на 730 грн, как и раньше. Так как у нас "Еврореконструкция", которая использует уголь, а не газ, это якобы дешевле. Но на самом деле получается наоборот", – возмущается пенсионер Анатолий Муськин.

Аналогичная ситуация в Чернигове (Черниговская ТЭЦ работает на угле, а не на газе), Сумах, Черкассах. Там тоже отопление не подешевело. В небольших городах типа райцентра Смела тарифы либо не уменьшились, либо снизились символически. То есть говорить о массовом удешевлении отопления, пусть даже "одноразовом", не приходится.

Как жители многоэтажек для экономии переходят на индивидуальное отопление и почему это не всегда возможно, смотрите в нашем сюжете:

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