АМКУ расследует дело против "Нафтогаза" и "Укртрансгаза"

Компании подозреваются в покупке газа по завышенным ценам

Фото: "Укртрансгаз".

Рассмотрение дела в отношении "Нафтогаза" и его "дочки" "Укртрансгаза" Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал 25 апреля 2019 года.

Как сообщили сайту "Сегодня" в пресс – службе ведомства, претензии АМКУ касаются покупок "Укртрансгазом" природного газа у "Нафтогаза" в течение 2017 – 2018 годов по цене выше средневзвешенной стоимости реализации газа промышленным потребителям и оптовым покупателям.

Кроме того, в тот период более низкую цену предлагала и Украинская энергетическая биржа.

"В данное время Комитет осуществляет сбор и анализ доказательств по делу, по результатам чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством о защите экономической конкуренции", – сказано в ответе на запрос.

Напомним, "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", что входит в группу НАК "Нафтогаз Украины", присоединилась к Украинской энергетической бирже.

Как известно, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности. С тех пор "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и потребовал снизить цены на газ для населения.

Впрочем, в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ – из-за введения новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа. В результате стоимость голубого топлива для конечных бытовых потребителей повышается на на 4,5-4,9%.

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