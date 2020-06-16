Банки наращивают выдачу "теплых кредитов": сколько выдали к середине июня

Всего за две недели июня украинцы получили 135 млн гривен "теплых кредитов"

С начала действия программы в этом году население и ОСМД получили в банках около 530 млн грн "теплых кредитов". Такими подсчетами поделились в пресс-службе Госэнергоэффективности.

Отмечается, что с 1 по 15 июня этого года банки выдали 135 млн грн "теплых кредитов". Примечательно, что на начало июня кредиты оформили на сумму 330 млн грн.

В частности, деньги у банков одалживали на такие цели:

более 114 млн грн – для частных домохозяйств на энергоэффективные мероприятия;

более 18 млн грн – для ОСМД и ЖСК на энергосберегающие мероприятия в многоэтажках;

более 3 млн грн – для физических лиц на твердотопливные котлы.

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"Наибольший спрос в программе сохраняется со стороны физических лиц. Частные домохозяйства имеют широкий выбор энергоэффективных мероприятий, а от государства им предусмотрено возмещение 35% суммы кредита", – отметили в пресс-службе.

Ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:

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