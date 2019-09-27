Бесплатная коммуналка для стариков: в Кабмине ответили на идею Зеленского

Юлия Соколовская сообщила, на что сейчас направлен акцент в работе Минсоцполитики

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реализация идеи президента Владимира Зеленского о том, чтобы пожилые люди старше 70 лет не платили за коммунальные услуги, сейчас не рассматривается. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.

По ее словам, в настоящее время акцент направлен на продолжение политики субсидий.

"Мы говорили с президентом, в том числе и на эту тему. Президент озвучивал эту идею более широко. У него есть желание, чтобы люди на пенсии жили достойно. Также он хочет, чтобы Украина была страной, где хочется провести старость", – сообщила министр в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Соколовская добавила, что отмена платы за коммуналку появилась как идея в процессе поиска возможных вариантов, чтобы помочь пожилым людям.

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"В этом контексте мы посмотрели на систему субсидий и увидели, что в среднем семьи субсидиантов платят за коммунальные услуги около 10% своего дохода. Честно, это не такие большие деньги, но они стимулируют людей к экономному использованию энергоресурсов. Когда люди ничего не платят, как это было раньше, люди не экономят, потому что не чувствуют, сколько это стоит, кто за это платит", – заключила глава Минсоцполитики.

Подробнее об инициативе Офиса президента читайте на сайте "Сегодня" – Бесплатные "свет и вода" для людей старше 70 лет: выдержит ли бюджет Украины новые льготы

Новости "Сегодня" писали, что эксперты скептически оценили инициативу Зеленского. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин выразил сомнения, что идея будет реализована. По его словам, к зиме в стране на 35% вырастет число получателей субсидий, а газ может заметно подорожать вместе с горячей водой и отоплением.

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