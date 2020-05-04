"Бесплатная" коммуналка: украинцы рискуют остаться без воды и с кучами мусора в городах

Во время карантина жители страны решили, что за услуги ЖКХ можно вообще не платить

Депутаты предлагают списать украинцам долги за коммуналку, которые только в Киеве достигли 6 млрд гривен. Три недели назад в парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект. Речь идет о невыплатах по состоянию на 1 января 2020 года – за газ, отопление, воду, электроэнергию, вывоз мусора и содержание придомовых территорий. Сумма – 64 млрд гривен. Это вдвое больше, чем дефицит государственного бюджета. Кроме того, украинцам во время карантина уже разрешили не платить за коммуналку. Правда, о списании долгов речи не идет – за все слуги ЖКХ придется вернуть деньги.

Сумма задолженности за коммунальные услуги, по данным Госстата, с января по март выросла еще на 2 млрд гривен – до 66 млрд гривен. Данных за апрель еще нет, но эксперты предполагают, что "набежало" больше 70 млрд гривен. И коммунальщики уже предупреждают о рисках перебоев с предоставлением услуг. В масштабах всей страны проблемы могут начаться уже в ближайшие недели.

Водоканал Ивано-Франковска уже заявил, что находится на грани остановки. Около четверти жителей города не заплатили за поставку воды и водоотвод за март. С платежами за апрель ситуация будет еще хуже, считает спикер коммунального предприятия Владимир Шпег.

"Мы даже не надеемся, что эта оплата будет более 50%", – говорит Шпег.

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Поэтому денег на зарплату сотрудникам водоканала просто нет. Слесарь Василий Павлов жалуется, что за прошлый месяц недополучил 2 тыс. гривен, а теперь просто перестали платить. В водоканале признают, что денег скоро не будет и на заправку машин, поэтому аварийные бригады не смогут работать. Более того, средств может не хватить и на закупку реагентов для очистки воды. А еще на поддержание работы лабораторий, где проверяют качество воды.

"Последняя поставка реактивов была в декабре-январе. Сейчас мы и заказ не делали. Вернее, заказ сделали, но нет оплаты", – рассказывает начальница отделения Лабораторного контроля Любовь Майстришин.

В водоканале призывают жителей Ивано-Франковска погасить долги как можно скорее, иначе работа водоканала может вообще остановиться.

Похожая ситуация сложилась во многих городах и это – огромная угроза. Если водоканал останавливается – это чрезвычайная ситуация, антисанитария и вспышка инфекционных болезней.

"Город начнет умирать – без воды город функционировать не сможет. Это и невозможность напиться, и начнут забиваться канализационные системы, и стояки в домах – они должны промываться, иначе они будут забиты – они просто остановятся", – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Святослав Павлюк.

Потом, чтобы восстановить все эти сети, нужны будут огромные деньги. Такого развития событий власть допустить не может, говорит эксперт. Городам придется искать средства, чтобы покрывать долги водоканалов. Но если кризис неплатежей будет углубляться – если за воду будут платить меньше половины жителей – ни один город этом справиться не сможет.

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Украинцы до сих пор помнят, как Львов в 2017 году утопал в мусоре. Сейчас подобное может повториться во многих городах по всей Украине. В среднем за март аж 40% украинцев не заплатили за услугу по вывозу мусора, говорит нам руководитель одной из управленческих компаний Николай Бумажный.

"Если кризис неплатежей затянется до конца мая – мы увидим невывезенный мусор и неубранные придомовые территории в городах", – отмечает эксперт.

Говорит, что сейчас еще есть запас прочности и мусор забирают по графику. Но через несколько недель нехватка денег станет критической.

"Сроки будут увеличиваться. Раз в неделю будут вывозить. Увеличиться и нагрузка на дворников – этот мусор будет разлетаться по двору", – говорит эксперт.

Если же задолженность будет расти и в последующие месяцы, компании по вывозу мусора могут остановиться. Нечем будет заправлять машины, сотрудники не будут получать зарплату и начнут увольняться.

А вскоре -без горячей воды уже может остаться целый город – об этом говорят в "Полтаватеплоэнерго". Причина та же – долги жителей. У предприятия не хватает денег, чтобы заплатить за газ, на котором работают котельные. Средств уже нет даже на зарплату, некоторых работников отправили в отпуск за свой счет, остальных перевели на трехдневную рабочую неделю. Но и вынужденное отключение горячей воды всему городу – это еще не самое страшное. Хуже то, что следующий отопительный сезон в Полтаве – под угрозой. Начинать подготовку к нему нужно было бы уже сейчас.

"Это и закупка тех материалов, которые необходимы для ремонтных и для восстановительных работ. Но в условиях безденежья этого сделать в принципе невозможно", – сетует спикер "Полтаватеплоэнерго" Александр Цыганюк.

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Есть риск, что батареи останутся холодными даже в ноябре, говорит Николай Бумажный. Готовить внутридомовые коммуникации к следующему отопительному сезону коммунальщики тоже не могут, ведь денег от жителей они получают все меньше, а работы стало больше. Например, ежедневно нужно проводить дезинфекцию подъездов.

Жители домов уверяют, что и у ОСМД денег нет. Например, если сломается лифт и нужна будет замена дорогостоящей детали – денег на это не будет. Если где-то ветром сорвет крышу – починить ее смогут очень нескоро.За квартплату перестали платить люди, которые потеряли работу. Как, например, вот этот парень. Иван работал в аэропорту "Борисполь" и попал под сокращение. Сейчас у него есть выбор – оплатить квитанции, или купить еду.

Лучше всех платят пенсионеры. Но здесь другая проблема – они стоят в очередях, рискуя заразиться COVID-19. Впрочем, многие из них уже научились платить онлайн. А вот совсем не платят нередко как раз обеспеченные люди. Об этом говорит руководительница жилищно-строительного кооператива Анна Володавська. Видит это по своим жителям.

Эксперты объясняют: значительная часть украинцев просто решила придержать деньги. Вдруг карантин продлят, и дальше будет еще хуже. Ведь по телевизору сказали, что за коммуналку можно не платить. Но на самом деле все не так, ни один чиновник этого никогда не говорил. Этого не написано ни в одном постановлении Кабмина и ни в одном законе. Да, Верховная рада на период карантина запретила начислять пеню и штрафы за несвоевременную оплату, запретила также прекращать предоставление услуг даже в случае неуплаты – например, отрезать от газа или электричества. Но все это не значит, что можно не платить.

В компании "Прикарпатенерготрейд" объясняют: выключать свет клиентам сейчас не могут, но и списывать долги не собираются. Им задолжали больше трети потребителей. Энергетики призывают людей, даже если у них нет денег на оплату, звонить в колл-центр и договариваться.

"Принимаем графики погашения задолженности, реструктуризируем... Таким образом надо совместно из этой ситуации выходить", – говорит директор компании Олег Дацко.

Даже после окончания карантина кризис неплатежей сразу не исчезнет. Платежеспособность украинцев уже существенно упала. Ухудшаться будет и качество услуг ЖКХ – хотя и в карантин оно было далеко не на высшем уровне.

Напомним, ранее мы сообщали в Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. При этом в городе продлили льготный период оплаты коммуналки до конца карантина.

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