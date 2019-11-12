Без учета субсидий: украинцев предупредили о возможных проблемах с новыми квитанциями

Минсоцполитики рекомендует в таких случаях обращаться в орган соцзащиты населения по месту жительства

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В связи с тем, что с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий, населению могут приходить неточные платежки. Такое предупреждение сегодня, 12 ноября, сделала пресс-служба Министерства социальной политики.

"Учитывая, что соответствующий механизм вводится впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года", – говорится в сообщении.

Минсоцполитики рекомендует обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначислена в следующем месяце, добавили в министерстве.

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Новости "Сегодня" писали, что с ноября украинцы будут получать квитанции за коммуналку с полным размером платежа. Это связано с новым механизмом начисления льгот на эти услуги, который вступил в силу 1 октября 2019 года. Теперь льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения.

После расчета органы соцзащиты самостоятельно перечисляют средства субсидий либо в государственный Ощадбанк, чтобы он оплатил коммунальные услуги соответствующего льготника, либо при желании льготника – на указанные им реквизиты, чтобы получить средства и оплатить коммунальные услуги самостоятельно.

В Минсоцполитики сообщали, что средний размер субсидии за октябрь составляет 539 грн, а льготы – 418 грн.

О том, какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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