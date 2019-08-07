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Без вреда для экологии: жители Донецкой области могут не получать бумажные платежки за свет

Сегодня, 17:07

Передать показания и заплатить за электроэнергию реально даже из транспорта

/ Фото: PxHere

Поставщик "Донецкие энергетические услуги" создал условия, чтобы экоориентированные жители области могли отказаться от получения бумажной платежки, сохранять деревья и не ждать почтальона. 

Иногда бывают случаи, когда почтальон не доставляет платежку вовремя, или же она теряется среди других бумаг возле почтовых ящиков в подъездах. А многие жители Донецкой области вообще отказываются от бумаги, беспокоясь об окружающей среде.  "Донецкие энергетические услуги" позаботились об удобстве клиентов и предоставили возможность отказаться от бумажной платежки. Клиенту, который открывает аккаунт в Личном кабинете, предлагают выбрать, получать распечатанные платежки и дальше или нет. Изменить свое решение можно в разделе "Начисление и платежи".

"Мы считаем, что цифровая эпоха требует дистанционных решений, поэтому работаем над тем, чтобы сделать каналы связи с поставщиком комфортнее, а также создаем новые, – говорит директор "Донецких энергетических услуг" Александр Северин. – Клиента не должна отвлекать от его дел необходимость передавать показания счетчика или платить за электроэнергию, все это можно сделать с помощью смартфона или компьютера дома или, например, в транспорте".

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"Донецкие энергетические услуги" подготовили целый набор дистанционных каналов связи, которые помогут разобраться с начислениями в любое время:

  • Личный кабинет позволяет увидеть свои начисления, внести показания счетчика, сформировать счет и выбрать вариант оплаты без комиссии;
  • на странице "Донецких энергетических услуг" в Facebook можно получить данные, отправив личное сообщение с указанием лицевого счета;
  •  по телефонам контакт-центра (067) 652 60 00 и (0629) 52 60 00;
  • в кассах банков (ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ, Банк "Фамильный").

Напомним, с 2019 года украинцы начали получать платежки от новых поставщиков электроэнергии. Новости "Сегодня" рассказывали, как это было:

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Источник: Сегодня

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