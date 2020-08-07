Безграничные наценки: эксперт увидел опасность в новых тарифах на газ

С 1 августа в Украине существенно изменились правила на рынке поставок газа для населения и формирования цен. Эти новшества называют открытием рынка газа для населения. Речь в первую очередь идет о том, что тарифы на газ будут часто меняться в зависимости от европейских цен, а украинцы при этом смогут сами выбирать поставщиков.

Реклама

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук, несмотря на многообещающие теории, на практике украинцы рискуют увидеть "картельный сговор" и высокие цены.

"Я не могу исключать повышения цены на газ. Потому что не исключаю картельный сговор, договоренности между участниками рынка. Потому что они понимают, что обладают ресурсом, возможностями и реальных конкурентов у них нет. Сейчас цена низкая, потому что на мировых рынках она низкая. А если завтра на мировых рынках она повысится? Тут еще вопрос о границах наценок. Сейчас, по-моему, ограничений никаких нет. В нормальных рынках есть антимонопольный комитет, который выставляет какие-то ограничения, контролирует, штрафует, не допускает превышения разумных тарифов. А у нас потребитель сегодня никак не защищен и не организован, и все его пытаются обмануть", – говорит Никончук.

Читайте также: Украинцам рассчитали годовую цену на газ: "Нафтогаз" объявил тарифы

Впрочем, эксперт считает, что даже такая сомнительная конкуренция может привести к тому, что условия для клиентов улучшатся.

"Компании будут пытаться бороться за клиента, будут пытаться делать свой бизнес клиентоориентированным. Потому что боязнь потерять клиента, который может уйти к конкуренту, и само наличие этого конкурента должны настроить трейдеров на повышение качества их услуг, на создание каких-то программ лояльности и т.д.", – считает Никончук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Взрывоопасный рынок: почему тарифы на газ будут часто меняться и как платить меньше".

Реклама

А о том, как меняются цены на газ уже сейчас, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама