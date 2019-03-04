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Более 20 тыс. украинских семей используют энергоэффективные наборы для уменьшения расходов на электроэнергию

Сегодня, 15:47

Около трети всех пользователей наборов – клиенты "Киевских энергетических услуг"

Более 20 тыс. украинских семей используют энергоэффективные наборы для уменьшения расходов на электроэнергию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5fa/752/5c55fa75259dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5fa/752/5c55fa75259dd.jpg ЖКХ Около трети всех пользователей наборов – клиенты «Киевских энергетических услуг»

Наборы Розумний WATT позволяют сократить до 50% семейные расходы на электроэнергию. В набор входит двузонный счетчик электроэнергии с услугой быстрой установки "под ключ". Такой счетчик позволяет платить в 2 раза меньше за электроэнергию, потребленную с 23 вечера до 7 утра. Кроме того, в набор входят энергоэффективные LED-лампы и смарт-розетка с таймером, позволяющая автоматически включать/выключать в заданное время энергоемкие приборы – бойлеры, электрообогреватели, стиральные машины.

Стоимость наборов начинается от 2399 грн. Окупиться они могут уже в течение нескольких месяцев. Примерную экономию от использования набора каждый может посчитать с помощью онлайн-калькулятора энергоэффективности на сайте ДТЭК ЭСКО: https://dtek-esco.com/calc.

"Одна из задач современного поставщика электроэнергии, который заботится о комфорте своих клиентов – внедрение энергоэффективных сервисов и услуг, – подчеркивает директор компании "Киевские энергетические услуги" Виктор Мельников. – Поэтому наша компания помимо поставки электроэнергии бесплатно консультирует клиентов по вопросам рационального использования электроэнергии и предлагает энергоэффективные наборы в своих центрах обслуживания клиентов".

Также каждый может в интернете сформировать свою конфигурацию набора Розумний WATT и заказать его на сайте https://dtek-esco.com. Также набор можно приобрести в кредит от банка ПУМБ.

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Тег электроэнергия, экономия, ДТЭК, Розумний WATT

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