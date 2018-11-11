Более миллиона украинцев до сих пор не получают тепла

На минувшей неделе в парламенте говорили о самой горячей проблеме – холод в домах украинцев.

Во время часа вопросов к правительству тему отопления подняли представители "Радикальной партии". Долгое время депутаты мониторили ситуацию в разных городах Украины и оказалось, что к середине ноября и к началу настоящих морозов более миллиона украинцев не получают тепла. Жители многих городов на этой неделе с надеждой смотрели на термометр за окном, ведь батареи холодные. Причины разные – от долгов самих жителей до неподъемных требований газопоставщиков.

"Это называется чистой воды терроризм. Когда жилые дома людей, больницы, школы, детские сады держат без тепла в морозы без отопления, так как" Нафтогаз "требует от них предоплаты 50% за газ и погашения задолженности за предварительно использованный газ .Общая задолженность этих городов за газ меньше, чем сумма премий, которые себе выплатил Коболев и компания. Я требую немедленно дать команду включить отопление по всей Украине жителям этих городов и всех других населенных пунктов, которые сидят без газа и прекратить этот газовый терроризм. Мы передали четыре миллиарда долларов в местные бюджеты, этих денег достаточно, чтобы вовремя провести подготовку, погасить долги и начать новый отопительный сезон. Это ответственность местных органов власти ", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Ранее мы уже писали, что из-за новых цен на газ в Украине подорожает отопление.

Как известно, цены на газ были повышены с 1 ноября.

Не так давно премьер-министр объяснил, по чьей вине в некоторых украинских городах до сих пор нет тепла.