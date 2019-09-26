Бюджет-2020: чего украинцам ждать от субсидий

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Согласно поданному в Верховную Раду проекту госбюджета на 2020 год, на выплату субсидий заложено меньше средств, чем в 2019 году: 47,6 млрд грн по сравнению с нынешними 55,1 млрд. В таком изменении некоторые эксперты усмотрели дальнейшее ужесточение требований к претендентам на субсидии. Однако министр соцполитики Юлия Соколовская утверждает, что причина в другом.

"Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд – действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам. Поэтому еще раз подчеркиваю: "сокращение" расходов не приведет к сокращению получателей!" – заверила Юлия Соколовская.

Многим еще помнится заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении освободить украинцев старше 70 лет от коммунальных услуг. Звучали даже обещания сделать это с сентября 2019 года. Однако пока ни о каких изменениях в этом плане не слышно. Не зарегистрировано пока и законопроектов на этот счет. Скептики сомневаются, что в бюджете найдутся ресурсы для такого шага.

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