Цена на газ для населения может снизиться раньше лета: Коболев назвал условия

Газ для населения может существенно подешеветь благодаря растущей конкуренции между поставщиками газа. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

После того, как Кабинет министров принял постановление, которым внес изменения в процедуру формирования цены на газ, цена топлива в Украине снизилась. Так, правительство ограничило цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населениюи теплокоммунэнерго среднеарифметическим значением цены газа на хабе TTF в Нидерландах.

"Цена на газ снизится еще больше в будущем, причем ждать лета необязательно. Можно этого достичь и ранее", – заявил Коболев.

По его словам, это возможно, поскольку появилось много компаний, готовых поставлять газ населению вместо традиционных облгазов. Делать это они будут за более умеренную плату.

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"Для того, чтобы появилась конкуренция на рынке поставки газа населению, необходимо принять два решения, которые не дадут облгазам удерживать потребителей "спорными" вопросами. Ведь сейчас для того, чтобы пройти процедуру смены поставщика газа потребителю надо потратить около 100 дней, чтобы решить эти так называемые "спорные" вопросы. Таким образом потребителей шантажируют, чтобы они остались, не выбрали другого поставщика", – отметил Коболев.

По его словам, наличие задолженности не должно быть проблемой для перехода бытового потребителя от одного поставщика к другому.

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"Во-первых, есть долг или нет, клиент, если он принадлежит к категории потребителей "население", имеет право изменить поставщика", – называет первое условие Коболев.

"Второе условие – запрет облгазам отключать население от поставок газа в течение года", – говорит глава "Нафтогаза".

Он считает, что это позволит людям свободно мигрировать от поставщика к поставщику. И открытый рынок газа позволит всем конкурировать за конечного клиента.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что летом цена на газ может существенно снизиться.

Также мы сообщали о том, что благодаря газовому соглашению с РФ стоимость газа для населения упала на 25%.

При этом разделение оплаты за газ на две платежки могут отменить, хотя абонплату при этом всем убирать не станут.

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