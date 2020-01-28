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Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес изменения в процедуру формирования цены на газ, снижение которой обещал министр энергетики Алексей Оржель. Так, правительство ограничило цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ) среднеарифметическим значением цены газа на хабе TTF в Нидерландах.

"С 1 января 2020 года "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа <...> по ценам, устанавливаемым продавцом и покупателем, но не выше уровня, который в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки газа на нидерландском газовом хабе <...>, разницу между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину", – говорится в постановлении № 17 от 27 января 2020 года.

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Таким образом, с 1 января 2020 года цена покупки газа по спецобязательствам не может быть выше такой цены продажи с учетом торговой надбавки "Нафтогаза" на уровне 1,917% от этой цены.

В тренде Цена на газ по-новому: Кабмин изменил процедуру формирования

Напомним, также с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), платят за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделили абонплату.

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно.

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