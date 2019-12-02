Цена на газ увеличится 1 мая: потребителям обещают субсидию

Гарантированная цена на газ для населения будет действовать до конца апреля

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Правительство, которое ранее временно отложило введение рыночных цен, с 1 мая сделает цену на газ для населения рыночной. Такое заявление сделал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Министр добавил, что жители страны, которые не смогут платить рыночные тарифы, получат соответствующую поддержку от государства.

"Мы уже пришли к ценам для населения, которые близки к рынку. В данном случае, важным элементом деятельности правительства является создание эффективных рынков и отсутствие перекрестного субсидирования. Тем потребителям, которые нуждаются в помощи от государства, будет обеспечена субсидия", – сказал Оржель.

Гарантированная цена на газ будет действовать до конца апреля.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в правительстве решили не вводить с 1 января рыночную цену на газдля населения, как планировалось раньше. 27 ноября на сайте Кабмина появилось сообщение о том, что правительство обязало "Нафтогаз Украины" зафиксировать цену на газ на период отопительного сезона на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, (без тарифа на транспортировку).

Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Новости "Сегодня" ранее подготовили сюжет о решении правительства заморозить цены на газ населения до весны:

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