Цена на газ в ноябре выросла: к чему готовиться украинцам

/ Фото: Pixabay

Реклама

В "Нафтогазе Украины" сообщили о росте цены на газ для населения в ноябре. Она составит 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов. Вызовет ли это подорожание повышение других тарифов и к какой цене на газ зимой стоит готовиться украинцам, сайт "Сегодня" расспросил экспертов.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич объясняет, что подорожание газа – вполне логичная для зимы ситуация. При этом такой уровень ноябрьского подорожания газа, по его мнению, не вызовет роста стоимости тепла.

"Пока тариф на тепловую энергию расчитан по 8,50 грн [за 1 куб. м] рано говорить о том, что он на что-то повлияет. После того, как входящая цена превысит 8,55 грн, лицензиаты НКРЭКУ обратятся и попросят повысить тариф на тепло", – считает Марунич.

А член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук полагает, что определение цены "Нафтогазом" – это политическое решение.

"Почему четыре года назад позиция "Нафтогаза" состояла в том, что надо максимально поднимать цену на газ, что население должно платить рыночную цену, а сейчас ситуация изменилась и "Нафтогаз" уже говорит: нет, мы можем дешевле предложить? Потому что это политическое решение", – говорит Корольчук.

Подобное поведение "Нафтогаза" усложняет прогнозирование цен на газ, уверен специалист.

"Людям надо готовится, что в январе цена по логике рыночной позиции "Нафтогаза" будет не ниже 9000 грн [за 1000 куб. м]. Но будет ли она такой? Если будет политический фактор, то мы возможно такой цены не увидим, а будет в коридоре 8 – 8,5 тыс. грн. Хотя в финплане "Нафтогаза" с 1 ноября была цена 9600 грн", – отметил эксперт.

Новости "Сегодня" ранее писали, что для определения цены газа по ПСО "Нафтогаз" выбирает самый низкий уровень среди четырех определенных правительством вариантов – цены "Нафтогаза" для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению № 867 от 19 октября 2018 года.

В этом месяце наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

Напомним, что в октябре цена на газ для населения снизилась на 4,9% по сравнению с ценой на газ в сентябре – до 4272,76 грн за 1000 куб. м без налогов и дополнительных начислений.

В прочем те украинцы, по карману которых сильно бьют счета за коммуналку, могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама