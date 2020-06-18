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Цену на сжиженный газ для населения будут рассчитывать по-новому

18 июня, 10:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Кабмине уверены, что стоимость топлива теперь станет справедливой

Пока Украина готовится к получению газа из США, Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион", – говорится в сообщении.

В Кабмине считают, что нововведение позволит "устанавливать справедливую цену" на сжиженный газ для населения.

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Окончательная цена для потребителя должна также включать:

  • налог на добавленную стоимость;
  • тариф на транспортировку и распределение газа;
  • торговую надбавку поставщика газа со спецобязательствами.

Ранее в Кабмине также изменили формулу расчета тарифов на отопление. Предприятия ТКЭ теперь смогут планировать свои расходы на покупку газа на уровне средней цены за прошлый отопительный сезон.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение. Об этом Шмыгаль рассказал, комментируя обязательства Украины, прописанные в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ:

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Источник: Сегодня

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