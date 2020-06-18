Цену на сжиженный газ для населения будут рассчитывать по-новому

Пока Украина готовится к получению газа из США, Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион", – говорится в сообщении.
В Кабмине считают, что нововведение позволит "устанавливать справедливую цену" на сжиженный газ для населения.
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Окончательная цена для потребителя должна также включать:
- налог на добавленную стоимость;
- тариф на транспортировку и распределение газа;
- торговую надбавку поставщика газа со спецобязательствами.
Ранее в Кабмине также изменили формулу расчета тарифов на отопление. Предприятия ТКЭ теперь смогут планировать свои расходы на покупку газа на уровне средней цены за прошлый отопительный сезон.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение. Об этом Шмыгаль рассказал, комментируя обязательства Украины, прописанные в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ:
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