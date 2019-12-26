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Цены на газ лихорадит: в Украине повысили составляющую тарифа

26 декабря, 13:32

В разных областях потребители заплатят за транспортировку разные суммы

/ Фото: Pixabay

После того, как Кабинет министров ввел фиксированную цену на газ до конца отопительного сезона, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на распределение газа. Как сообщают "Украинские новости", тариф на распределение газа вырос для 44 операторов газораспределительных систем. Он составит 0,28-1,99 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 0,28-2,73 гривен за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года.

Как известно, тариф, по которому украинцы платят за газ, включает в себя и цену на газ как товар (именно ее зафиксировал Кабмин), и тариф на транспортировку (устанавливает НКРЭКУ), и наценку газсбытов.

Так, согласно решению НКРЭКУ от 24 декабря, самые высокие тарифы на распределение газа установлены для:

  • ООО "Спектргаз" – 1,99 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 2,73 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года;
  • ООО "Газпостачсервис" – 1,92 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и и 2,48 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года;
  • ООО "Газовик" – 1,42 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и и 1,66 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года.

Самые низкие тарифы были установлены для:

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  • "Киевгаз" – 0,28 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 0,29 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года;
  • "Кременчукгаз" – 0,29 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 0,31 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года;
  • "Харьковгоргаз" – 0,3 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 0,32 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года.

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Кроме того, для крупных поставщиков установлены такие тарифы:

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Фото: kiev.informator.ua
  • "Киевоблгаз" – 0,78 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 0,91 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года;
  • "Одессагаз" – 0,65 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 0,81 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года;
  • "Харьковгаз" – 1,03 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 1,27 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года;
  • "Львовгаз" – 0,9 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 1,11 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года;
  • "Днепропетровскгаз" – 1,04 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 1,25 грн за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года.

Ранее также была опубликована карта с данными о том, сколько украинцы заплатят за газ в декабре. Самые высокие розничные цены будут у потребителей, которые присоединены к сетям компаний "Николаевгаз", "Ровногаз" и "Газовик" (Винницкая область).

Напомним, рыночная цена газа для населения будет устанавливаться уже после окончания отопительного сезона – с 1 мая 2020 года. В ноябре Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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